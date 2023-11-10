«Режим абсолютно не волнует будущее страны и генофонд нации» 4 10.11.2023, 19:59

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Что стоит за решением рекламировать крепкий алкоголь по телевидению.

В проекте изменений в закон «О рекламе» предусмотрены изменения в виде ограничения рекламы безалкогольного пива и безалкогольных напитков, но при этом послабления для рекламы обычного пива и алкоголя. Теперь его можно будет рекламировать на радио и телевидении поздно вечером и ночью.

В проекте предусмотрены послабления для рекламы пива, слабоалкогольных напитков и алкоголя в целом. Предлагается сократить продолжительность периода запрета на рекламу пива и слабоалкогольных напитков на радио и телевидении. Если раньше запрет действовал с 7 до 22 часов, то сейчас предлагается установить запрет с 7 до 21 часа.

Что касается алкогольных напитков, то в проекте предлагают ввести запрет на их рекламу на радио и телевидении с 7 до 22 часов, хотя сейчас реклама алкоголя в Беларуси запрещена полностью.

Почему белорусские власти хотят разрешить рекламу алкоголя в позднее вечернее и ночное время, Филин обсудил с политологом Анатолией Котовым.

— Реклама алкоголя, как и вся история с режимом торговли алкоголем в Беларуси, всегда являлась компромиссом между борьбой за здоровье населения и желанием заработать деньги, — объясняет собеседник. — Нынешняя история с законом «О рекламе» показывает, что очередную битву выиграли деньги и желание заработать.

Предлагаемая редакция этого закона отражает интересы тех, кто рекламу размещает, то бишь радио и телевидения. А они, в связи с системным кризисом в Беларуси, лишились большой части своих рекламодателей.

Котов отмечает: производители алкоголя и табака практически единственные потенциальные рекламодатели, которых не затронула ситуация, сложившаяся в стране после 2020 года. И если с рекламой табака дела обстоят сложнее, то для алкоголя можно сделать определенные послабления.

— По сути, именно производители алкогольных и слабоалкогольных напитков сейчас являются гарантированно успешными и платежеспособными рекламодателями, — говорит собеседник. — Больше нового крупного бизнеса в Беларуси не появилось: иностранные инвесторы сбежали, мелкий бизнес системно убивают, а у остальных нет денег на дорогостоящую рекламу.

Поэтому, когда телевидению и государству нужно повысить свои доходы за счет внебюджета, остается только разрешить рекламу алкоголя на телевидении с какими-то формальными ограничениями. Получается, что здоровье белорусских граждан оказалось намного менее важным, чем интересы пропагандистов.

При этом политолог отмечает, что мировая практика рекламы алкоголя по телевидению разнится от абсолютного запрета до какого-то регулирования. Например, крепкий алкоголь, как правило, не разрешают рекламировать совсем. А вот пиво и слабоалкогольные напитки — здесь все более либерально, в первую очередь в Европе.

— В Беларуси вопрос стоит не в том, чтобы поддержать здоровье граждан, а в том, чтобы поддержать интересы финансовых алкогольных ритейлеров, или, как в данном случае, пропагандистов.

Если посмотреть в современную историю Беларуси, это далеко не первый спор, когда деньги побеждают. Были же попытки ограничить время продажи алкоголя в магазинах или запретить его ночную продажу, потому что по мнению органов, которые все равно называются правоохранительными, это вызывало криминогенную ситуацию.

Но интересы торговых сетей и производителей алкоголя все равно победили.

Нам в целом достаточно сложно себя сравнивать с какой-то общемировой практикой, потому что у режима везде особый путь. И этот особый путь называется максимально урвать денег в ограниченный момент времени.

Можно найти определенные примеры: где-нибудь в Латинской Америке рекламируется пиво на телевидении. Можно апеллировать их опыту, но в Беларуси действительно большая проблема с среднедушевым показателем потребления алкоголя на человека.

Беларусь находится в топе среди стран Европы по употреблению алкоголя, продолжает собеседник издания, что сказывается на качестве и продолжительности жизни граждан нашей страны:

— Но сегодня, когда можно заработать деньги, режим абсолютно не волнует будущее страны и генофонд нации. В свое оправдание режим может найти все что угодно: где-то обязательно будет более либеральный режим в отношении алкоголя и его рекламы, чем предлагается сейчас.

Но у страны есть очевидные проблемы — это забота о здоровье нынешнего и будущего поколения, поэтому нужно смотреть не на мировой опыт и практику, а на то, что важно сейчас для Беларуси и белорусов как нации.

Соответственно, эти предлагаемые послабления говорят о том, что режиму на белорусов и их здоровье абсолютно наплевать. Нужно достать максимальное количество денег из их карманов и направить, в данном случае, пропагандистам.

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