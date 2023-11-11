В Подмосковье беспилотники атаковали завод по производству «Кинжалов» и «Искандеров»
- 11.11.2023, 8:35
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Мощные взрывы раздались в Коломне, Строгино и Красногорске.
В ночь на 11 ноября в Подмосковье раздались взрывы. Неожиданная «бавовна» посетила Коломну, также на нее жалуются жители Москвы, которые находятся в районах Строгино и Красногорска.
Об этом сообщили российские паблики. В сети обнародовали фото и видео с места происшествия, передает obozrevatel.com.
Россияне пишут, что неизвестные БПЛА пытаются атаковать конструкторское бюро машиностроения (КБМ) в подмосковной Коломне. Над городом работает ПВО.
Как сообщили очевидцы, к предприятию съехались пожарные машины. Полиция заблокировала все подъезды на завод. Местные жители также сообщают о сильном запахе гари в районе.
Российские пропагандисты сообщили, что якобы в Коломне сбили беспилотник над Конструкторским бюро машиностроения, и он упал на крышу предприятия.
«По предварительным данным, сбитый над Коломной беспилотник пытался атаковать конструкторское бюро машиностроения», – говорится в сообщении.
Впрочем, очевидцы сообщают, что таки есть попадание в КБМ. У двух корпусов завода пострадала кровля, обшивка, в окнах выбиты стекла.
Отметим, что «Научно-производственная корпорация «КБ машиностроения» в Коломне – один из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники.
Корпорация входит в холдинг «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». На заводе производят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».
Предприятие внесено в список санкций всех стран Евросоюза, США, Канады и других стран.