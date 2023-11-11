В российском Котовске раздались мощные взрывы: горит Тамбовский пороховой завод6
- 11.11.2023, 8:50
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Пожар начался после прямого попадания беспилотника в предприятие.
В ночь с пятницы на субботу, 11 ноября, в России было неспокойно. В частности, сильные взрывы прогремели в городе Котовск под Тамбовом, передает obozrevatel.com.
Там загорелся Тамбовский пороховой завод. В местных пабликах писали, что пожар начался после прямого попадания беспилотника в предприятие.
Местные жители сообщили, что перед взрывом слышали звук, похожий на мопед, а некоторые даже видели БПЛА своими глазами.
Россияне в комментариях уточнили, что горит 5-й цех завода. Пишут, что он был самым большим и там было много пороха.
В российском Котовске раздались мощные взрывы: горит Тамбовский пороховой завод. Фото и видео
РосСМИ заявили, что площадь пожара составила 300 квадратных метров, а его причины «уточняются». Пострадавших, предварительно, нет.
Напомним, что в эту ночь взрывы также прогремели в Подмосковье на территории завода по производству «Кинжалов» и «Искандеров».