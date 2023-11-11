Армия Израиля захватила 11 форпостов ХАМАСа и разгромила секретный туннель 2 11.11.2023, 11:01

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Операцию показали на видео.

Израильские военные взяли под свой контроль 11 форпостов террористов ХАМАСа, расположенных в секторе Газа. Так, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) удалось захватить 11 форпостов врага.

Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Также в Армии обороны сообщают, что ночью в ходе боевых действий бойцы бригады НАХАЛь выявили и уничтожили вход в туннель возле школы.

Параллельно 215-я бригада обнаружила группу боевиков ХАМАСа, направляющуюся к подразделениям бригады «Гивати», и направила туда самолет для нанесения удара.

Тем временем израильские ВМС провели удары по зданиям, используемым боевиками ХАМАСа в северной части сектора Газа. Некоторые из этих ударов были направлены и сориентированы пехотой. Кроме того, произведен огонь по складам оружия, принадлежащим военно-морским силам ХАМАСа.

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