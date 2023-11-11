ГУР ударило новым оружием по стратегическим военным заводам России 11.11.2023, 13:06

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Украинская разведка раскрыла детали атак в Подмосковье и Тамбове.

За взрывами в России в ночь на 11 ноября стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

Речь идет о взрывах на Котовском пороховом заводе в Тамбове и Конструкторском бюро машиностроения в городе Коломна Московской области.

Подробности OBOZ.UA узнал из собственных источников в разведке.

Украинские разведчики шутят: этой ночью тестировали новые украинские дроны, но делали это исключительно на законных военных целях врага.

Напомним, что в ночь на 11 ноября в России раздавались взрывы в Московской и Тамбовской областях.

Что известно о взрывах

В ночь на 11 ноября на Котовском пороховом заводе в Тамбовской области РФ прозвучали взрывы. После этого там вспыхнул пожар.

Российские СМИ сообщали, что площадь пожара составляла около 300 квадратных метров, его тушили не менее полутора часа. На опубликованных в сети кадрах заметно, что пожар был мощным, он был виден из разных районов города.

Также вечером 10 ноября в городе Коломна Московской области России раздались взрывы. В сети сообщили о якобы атаке дронов и работе ПВО.

Позже стало известно, что взрыв прогремел в районе Конструкторского бюро машиностроения, на котором разрабатываются минометы, противотанковые безоткатные пушки Б-10 и Б-11, переносные зенитно-ракетные комплексы «Игла» и «Стрела». Также там производят противотанковые ракетные комплексы «Шмель», «Малютка», оперативно-тактические ракетные комплексы «Ока», «Точка-У» и разные вариации «Искандер».

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