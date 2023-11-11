В Казахстане задержали экс-помощника Назарбаева 2 11.11.2023, 13:18

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В чем его подозревают?

По подозрению в убийстве жены задержали экс-министра национальной экономики Казахстана и бывшего помощника Назарбаева Куандыка Бишимбаева, пишет Orda.kz.

По предварительной информации, 9 ноября в ресторане Астаны произошла ссора между 43-летним Куандыком Бишимбаевым и его супругой Салтанат Нукеновой. Как развивались события дальше, казахстанские правоохранители не сообщили, но подчеркнули, что женщина скончалась от побоев. По подозрению в убийстве задержали мужа погибшей.

Куандык Бишимбаев в ранние годы карьеры работал помощником президента страны — на тот момент Нурсултана Назарбаева, передает Kaktus Media. В 2016 году он занимал пост министра национальной экономики. В 2017 году ушел в отставку на фоне уголовного дела о коррупции. В марте 2018 года суд признал его виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы. В октябре 2019 года Бишимбаев вышел на свободу условно-досрочно.

После освобождения Бишимбаев занимался бизнесом.

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