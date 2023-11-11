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Удар по военным заводам: россияне паникуют из-за «невидимок» в небе

  • 11.11.2023, 16:03
  • 2,238
Удар по военным заводам: россияне паникуют из-за «невидимок» в небе
иллюстративное фото

Атака в Подмосковье и Тамбове была «очень странная».

В ночь на 11 ноября в России прогремели взрывы на двух объектах военно-промышленного комплекса: Тамбовском пороховом заводе и конструкторском бюро в подмосковной Коломне.

Оба эти инцидента, предположительно, связаны с ударами БПЛА.

Об этом сообщил российский Z-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники среди военных, передает Диалог.UA.

«Была атака беспилотников. Очень странная. Пролетели так, что никто не заметил. Или сбой в системе, или украинцы придумали что-то новое. Будем разбираться», - рассказал ресурс.

Он признал, что у России не хватает ПВО для прикрытия всех критически важных объектов, так как большая часть установок находится на фронте, а также прикрывает Москву.

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