Удар по военным заводам: россияне паникуют из-за «невидимок» в небе
- 11.11.2023, 16:03
- 2,238
Атака в Подмосковье и Тамбове была «очень странная».
В ночь на 11 ноября в России прогремели взрывы на двух объектах военно-промышленного комплекса: Тамбовском пороховом заводе и конструкторском бюро в подмосковной Коломне.
Оба эти инцидента, предположительно, связаны с ударами БПЛА.
Об этом сообщил российский Z-канал «Кремлевская табакерка», ссылаясь на источники среди военных, передает Диалог.UA.
«Была атака беспилотников. Очень странная. Пролетели так, что никто не заметил. Или сбой в системе, или украинцы придумали что-то новое. Будем разбираться», - рассказал ресурс.
Он признал, что у России не хватает ПВО для прикрытия всех критически важных объектов, так как большая часть установок находится на фронте, а также прикрывает Москву.