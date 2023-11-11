Экс-глава ГУР раскрыл детали знаменитого диверсионного рейда Буданова в Крым 1 11.11.2023, 16:35

3,112

Валерий Кондратюк

Рейд стал «первым вызовом» для России.

Бывший глава украинской разведки Валерий Кондратюк рассказал о диверсионном рейде в Крым в 2016 году, который лично возглавлял нынешний начальник ГУР Кирилл Буданов. Об этом он сообщил в интервью «Радио Свобода».

По его словам, с 2014 года украинские спецслужбы проводили диверсии на оккупированных территориях, а Буданов был оперативником, который возглавлял операцию в Крыму в 2016 году.

Он отметил, что рейд группы Буданова стал «первым вызовом» для России, а диктатор Владимир Путин тогда даже остановил свой визит в Азербайджан.

«Это была ситуация, как перед началом вторжения. РФ сосредоточила большое количество вертолетов на аэродроме в Джанкое, и было понимание, что они будут использованы для доставки десанта на малых высотах, в том числе и захвата дамбы Каховской ГЭС. Эта группа должна была создать условия, чтобы в случае необходимости подорвать аэродром», — сказал Кондратюк.

Разведчик заявил, что при выполнении задачи группа попала в засаду, приняла бой, но вернулась без потерь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».