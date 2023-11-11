Россияне атаковали Херсон в годовщину освобождения от оккупантов 11.11.2023, 19:57

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Снаряд попал в многоквартирный дом.

В годовщину освобождения Херсона от российских захватчиков оккупанты ударили снарядом по центру города, в результате чего ранения получили два человека. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной военной администрации.

Около 15:20 российские войска ударили по центральной части Херсона. Снаряд попал в многоквартирный дом, в результате чего пострадали два человека.

Позже в Херсонской областной прокуратуре сообщили, что в результате попадания средств поражения вблизи многоквартирного дома ранения разной степени тяжести получили трое горожан – две женщины и мужчина. Травмы последнего оказались несовместимыми с жизнью, он погиб в больнице.

Ровно год назад - 11 ноября 2022 подразделения Вооруженных Сил Украины вошли в Херсон, была также освобождена от оккупантов правобережная часть области. В настоящее время часть левобережья Херсонской области по-прежнему находится под российской оккупацией. Войска РФ регулярно наносят удары по Херсону и населенным пунктам правобережья.

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