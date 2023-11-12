ВСУ уничтожили штаб группировки войск РФ под Мариуполем 12.11.2023, 8:36

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Ликвидировано полтора десятка высокопоставленных офицеров.

Украинские защитники активно уничтожают российских оккупантов. Сегодня стало известно, что в субботу, 11 ноября, количество вражеской армии уменьшилось на десяток-полтора высокопоставленных офицеров. Это произошло в результате атаки на позиции захватчиков под временно оккупированным Мариуполем.

Бойцы ВСУ попали в штаб врага. О разгроме штаба с офицерами сообщил советник городского головы города Мариуполь Петр Андрющенко. Он показал кадры последствий попадания.

«Кара небесная» посетила размещение оккупантов в Бойковское (Тельманово), оккупированное с 2014 года. Хирургически попали в здание бывшего Дома культуры и рядом, где размещался оперативный штаб оккупантов. Результат – оккупантов уменьшилось на десяток-полтора», – написал Андрющенко.

Эту новость он назвал «совершенно великолепной». Также советник мэра добавил, что потери оккупанты традиционно умолчали.

На фото, которые выложил Андрющенко, видны следы атаки ВСУ – воронки в земле и разбитые окна в здании Дома культуры.

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