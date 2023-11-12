Нетаньяху: Израиль взял Газу в кольцо и уничтожил тысячи боевиков ХАМАС 12.11.2023, 9:07

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Бои ведутся вокруг главного штаба террористов.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что израильские войска завершили оцепление Газы. Пока они ведут бои вблизи больницы «Шифа», в подвалах которой находятся штаб боевиков ХАМАС.

Такое заявление он сделал во время видеообращения. Ролик опубликован на странице премьера Израиля в Facebook.

Нетаньяху отметил, что израильские войска уничтожили тысячи боевиков, в том числе и тех, кто принимал участие в нападении на Израиль 7 октября.

Он добавил, что Израиль сохранит военный контроль над Газой после войны так же, как он контролирует Западный берег.

Премьер Израиля также почтил память израильских солдат, погибших в боях с ХАМАС, назвав их настоящими героями, и поблагодарил США за моральную, финансовую и военную поддержку.

Напомним, в Армии обороны Израиля заявили, что израильские военные нанесли значительный ущерб воздушным и военно-морским силам террористической группировки ХАМАС. Также они «углубляются» в Газу и вытеснили террористов из ее северной части.

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