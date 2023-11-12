Россияне начали отправлять предателей Украины в Сибирь 2 12.11.2023, 9:48

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Коллаборнатам преподнесли неожиданный «сюрприз».

Российские захватчики начали отправлять коллаборантов с временно оккупированных территорий Донетчины на обучение в Сибирь.

Аргументируют это тем, что люди, предавшие Родину и вставшие на сторону агрессора, «не имеют соответствующего образования».

Врагу же для развертывания сети «администраций» на временно оккупированных территориях нужны «обученные кадры». На это указал «Центр национального сопротивления».

Там подчеркнули, что во время оккупации украинских городов и сел государству-террористу не удалось заручиться поддержкой большинства граждан Украины, работавших в секторе государственного и местного управления.

Те же украинцы, которые согласились работать на врага, в большинстве своем не имеют соответствующего образования или занимали в этом секторе самые низкие должности. Ввиду этого захватчикам пришлось завозить «специалистов» из РФ.

А для коллаборантов из временно захваченных районов Донетчины российские кураторы организовали курсы в Сибири. Установлено, что обучать так называемых управленцев будут в Красноярском крае РФ, в частности в «Институте государственного и муниципального управления».

«Это привычная для РФ практика еще со времен СССР – отправлять на обучение в достаточно отдаленные от региона проживания населенные пункты. Так Кремль закладывает предпосылки для дальнейшего вытеснения коллаборантов российскими «специалистами», а их вместо этого отправит в глубь российских территорий для более надежной ассимиляции», – объяснил ЦНС.

Там призвали жителей временно оккупированных территорий сообщать о любых действиях российских «администраций» в «Спротив.Бот», чтобы приблизить момент освобождения от присутствия врага.

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