Сегодня — день памяти Романа Бондаренко 5 12.11.2023, 10:41

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Роман Бондаренко

Акции в честь героя «Площади перемен» пройдут во многих городах мира.

12 ноября 2020 года трагически погиб герой «Площади перемен» Роман Бондаренко.

Три года назад после избиения лукашистами скончался белорусский герой, который вышел на защиту своего двора, написав «Я выхожу».

Сегодня акции в память Романа Бондаренко пройдут в Вильнюсе и Варшаве.

Вильнюс:

12:00 — Митинг памяти. Vinco Kudirkos aikštė.

18:00 — Возложение цветов и зажжение свечей в память Романа. Mindaugo, 13.

Варшава:

12:00 — Акция памяти. Rondo Wolnej Białorusi — перекрёсток al. Legionów Piłsudskiego и ul. Puławskiej.

Гданьск. 13:00 — Фонтан Нептуна.

Познань. 17:00 — Пл. Адама Мицкевича.

Вроцлав. 17:00 — Рынок, Pręgierz.

Кельце. 13:00 — памятник Тадеушу Костюшке.

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