закрыть
12 ноября 2023, воскресенье, 11:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сегодня — день памяти Романа Бондаренко

5
  • 12.11.2023, 10:41
  • 1,316
Сегодня — день памяти Романа Бондаренко
Роман Бондаренко

Акции в честь героя «Площади перемен» пройдут во многих городах мира.

12 ноября 2020 года трагически погиб герой «Площади перемен» Роман Бондаренко.

Три года назад после избиения лукашистами скончался белорусский герой, который вышел на защиту своего двора, написав «Я выхожу».

Сегодня акции в память Романа Бондаренко пройдут в Вильнюсе и Варшаве.

Вильнюс:

12:00 — Митинг памяти. Vinco Kudirkos aikštė.

18:00 — Возложение цветов и зажжение свечей в память Романа. Mindaugo, 13.

Варшава:

12:00 — Акция памяти. Rondo Wolnej Białorusi — перекрёсток al. Legionów Piłsudskiego и ul. Puławskiej.

Гданьск. 13:00 — Фонтан Нептуна.

Познань. 17:00 — Пл. Адама Мицкевича.

Вроцлав. 17:00 — Рынок, Pręgierz.

Кельце. 13:00 — памятник Тадеушу Костюшке.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин