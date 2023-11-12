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В Минске началось нашествие клещей

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  • 12.11.2023, 11:39
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В Минске началось нашествие клещей

Медики удивлены.

В октябре этого года, по сравнению с октябрем прошлого, количество граждан, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов клещей, выросло в 1,6 раза. Об этом сообщил Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

По результатам лабораторных исследований, специалисты выявили болезнь Лайма в 11,6% случаев.

Самое большое количество случаев нападений клещей происходит в лесных массивах (61%), сельской местности и на дачных участках (30%). В 7,8% случаев пациенты отметили, что укус произошел на территории Минска и закрепленных пригородных зонах отдыха.

«Сезон активности клещей заканчивается в ноябре. Клещи прекращают активность при температуре окружающей среды ниже 5°С», – отметили эксперты.

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