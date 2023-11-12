В одном из захваченных штабов ХАМАСа нашли «Майн кампф» на арабском языке 12.11.2023, 14:37

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Президент Израиля показал, какие цитаты выделили для себя боевики.

Президент Израиля Ицхак Герцог рассказал в интервью BBC, что в детской комнате, которую ХАМАС переоборудовал под один из своих штабов, находилась книга Гитлера «Майн Кампф», переведенная на арабский язык.

«И вот эта книга, которая привела к Холокосту в Европе и ко Второй мировой войне, теперь служит руководством к действиям террористам, — сказал Герцог. — Тот, кто ее читал, делал это очень внимательно. Оставлял заметки на полях, отмечал самые интересные разделы, возвращался к уже прочитанному. Идеология Адольфа Гитлера о ненависти к евреям, о том, что нужно убивать евреев, — вот с чем мы сталкиваемся. Для нас это настоящая война».

В том же интервью Герцог разоблачил ложь ХАМАСа о том, что ЦАХАЛ сделал невозможной работ больниц в секторе Газа.

«В больнице «Шифа» есть электричество, все работает, мы поддерживаем контакт с ее администрацией. И ЦАХАЛ не взял эту больницу под контроль, несмотря на то, что под ней огромная действующая террористическая база и оперативный штаб ХАМАСа. И что нам со всем этим делать? — задал Герцог риторический вопрос своему интервьюеру. — Оставить там все как есть? Но мы это уже проходили. И через несколько лет нам придется пережить то же самое. Идти на штурм? Но вы сами обвините нас в непропорциональном применении силы и в том, что мы причиняем страдания мирным жителям».

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