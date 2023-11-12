Боррель заявил о поддержке белорусского народа на пути к демократии 1 12.11.2023, 15:58

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Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС восхитился мужеством и стойкостью белорусов.

Верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением по случаю Международного дня солидарности с Беларусью, который проходит сегодня, в третью годовщину смерти Романа Бондаренко.

В нем он заверил в продолжении поддержки белорусского народа на пути к демократии.

«После фальсификации президентских выборов 2020 года ситуация с правами человека в Беларуси продолжает резко ухудшаться. Режим произвел более 40 000 политически мотивированных арестов, возбудил не менее 12 000 политически мотивированных уголовных дел и содержит почти 1 500 политзаключенных (на самом деле их количество в несколько раз больше — ред.). Заметно участились случаи содержания под стражей без связи с внешним миром, жертвами которых становятся представители политической оппозиции, активисты гражданского общества, правозащитники и журналисты, находящиеся за решеткой. Усилились также чистки против политических партий и государственная политика дальнейшего ограничения гражданского пространства в Беларуси», – отметил верховный представитель ЕС.

Он заявил о поддержке Европейским союзом усилий белорусского демократического движения и высокой оценке «мужества и стойкости белорусского народа, который продолжает отстаивать демократию и свои основные права и свободы, несмотря на жестокие репрессии».

В своем выступлении он упомянул имена погибших задержанных, политзаключенных и участников протестов и высказал требование немедленно освободить всех политзаключенных в Беларуси.

«Мы также отдаем дань памяти всем политическим заключенным, в том числе тем, кто погиб от рук режима в результате жестокого обращения, зверств и отказа в медицинской помощи, включая Витольда Ашурка, Дмитрия Дудойтя, Александра Вихора, Николая Климовича, Дмитрия Сорокина и Алеся Пушкина. ЕС вновь требует немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных в Беларуси», – заявил Боррель.

«Европейский Союз вместе со своими международными партнерами возглавляет усилия по привлечению к ответственности в ООН и через Международную платформу подотчетности для Беларуси – независимую и беспристрастную платформу для сбора, проверки и сохранения документации и свидетельств серьезных нарушений прав человека, совершенных в Беларуси во время и после президентских выборов в августе 2020 года. ЕС поддерживает Платформу политически и финансово», – отметил он.

«ЕС будет поддерживать белорусский народ, пока он идет по пути создания независимой, демократической и процветающей страны в составе мирной Европы», – резюмировал Верховный представитель ЕС.

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