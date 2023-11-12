Украинские пограничники показали, как разбили пехотинцев РФ на Купянско-Лиманском направлении
- 12.11.2023, 17:10
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Видео.
Украинские пограничники уничтожили группу российских пехотинцев. Это произошло на Купянско-Лиманском направлении.
Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.
На опубликованных кадрах показана боевая работа пограничников бригады Гвардии наступления «Стальная граница».
Защитники с помощью минометов и гранатометов MK-19 разбили группу российских пехотинцев на Купянско-Лиманском направлении.