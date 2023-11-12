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Украинские пограничники показали, как разбили пехотинцев РФ на Купянско-Лиманском направлении

  • 12.11.2023, 17:10
  • 2,038
Украинские пограничники показали, как разбили пехотинцев РФ на Купянско-Лиманском направлении

Видео.

Украинские пограничники уничтожили группу российских пехотинцев. Это произошло на Купянско-Лиманском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Facebook.

На опубликованных кадрах показана боевая работа пограничников бригады Гвардии наступления «Стальная граница».

Защитники с помощью минометов и гранатометов MK-19 разбили группу российских пехотинцев на Купянско-Лиманском направлении.

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