ГУР: В Мелитополе взорвали штаб россиян 4 12.11.2023, 18:30

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Ликвидированы трое офицеров Росгвардии.

Главное управление разведки Украины сообщило, что в субботу, 11 ноября, в Мелитополе в результате взрыва в штабе были убиты трое офицеров Росгвардии. Об этом идет речь на сайте ГУР.

Военная разведка называет это акцией мести, которую реализовало движение сопротивления.

Взрыв произошел в переделанном под военный штаб помещении Новой почты на улице Дмитрия Донцова.

«Атаку на штаб совершили во время заседания оккупантов ― офицеров ФСБ и Росгвардии. В результате взрыва ликвидированы по меньшей мере три офицера Росгвардии. Информация о других потерях врага уточняется», — говорится в сообщении ГУР.

Разведка намекает, что на собрании были важные офицеры, потому что за час до собрания россияне перекрыли автомобильное движение на близлежащем отрезке дороги от предприятия «Мелитопольский автогидроагрегат» (АГАТ) до бывшего Мелитопольского завода холодильного машиностроения «Рефма».

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