ВСУ показали видео боев под Авдеевкой
- 12.11.2023, 20:08
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Месяц назад оккупанты активизировали наступление в районе города.
Военные Вооруженных сил Украины показали видео, как они уничтожают россиян на Авдеевском направлении.
Об этом сообщает Telegram-канал бойцов 47-й отдельной механизированной бригады.
«Ювелирная работа наших бойцов 47 отдельной механизированной бригады, которые бок о бок вместе с боевыми собратьями дружественных подразделений уничтожают россиян на Авдеевском направлении», - подписали видео военные.
На видео бойцы показали «любовь» захватчиков к украинской земле и обещанный фрагмент, как пылает танк с триколором оккупантов.