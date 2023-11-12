ВСУ показали видео боев под Авдеевкой 12.11.2023, 20:08

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Месяц назад оккупанты активизировали наступление в районе города.

Военные Вооруженных сил Украины показали видео, как они уничтожают россиян на Авдеевском направлении.

Об этом сообщает Telegram-канал бойцов 47-й отдельной механизированной бригады.

«Ювелирная работа наших бойцов 47 отдельной механизированной бригады, которые бок о бок вместе с боевыми собратьями дружественных подразделений уничтожают россиян на Авдеевском направлении», - подписали видео военные.

На видео бойцы показали «любовь» захватчиков к украинской земле и обещанный фрагмент, как пылает танк с триколором оккупантов.

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