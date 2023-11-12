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В ВСУ рассказали, как погода зимой повлияет на боевые действия

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  • 12.11.2023, 20:18
  • 2,128
В ВСУ рассказали, как погода зимой повлияет на боевые действия

Украинские воины попытаются «выморозить» оккупантов.

Дождливая погода и морозы, вероятно, повлияют на ход боевых действий в Украине. Такое мнение 12 ноября в эфире национального телемарафона высказал начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Видеозапись опубликована в YouTube канала «Ми – Україна».

По словам Фитьо, основной задачей для украинских военных остается перерезание линий поставок оккупантов, а также уничтожение тыла и передовых их позиций.

«Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды – дождей и морозов, – мы их выморозим, – отметил представитель командования Сухопутных войск ВСУ. – Все же погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. Соответственно, и технике двигаться будет труднее. Но опять же артиллерия как применялась, так и будет применяться».

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