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Украинские воины уничтожили редкую российскую систему РЭБ «Свет-КУ»

  • 12.11.2023, 23:14
  • 2,154
Украинские воины уничтожили редкую российскую систему РЭБ «Свет-КУ»

Видеофакт.

Силы обороны юга Украины обнародовали кадры уничтожения редкой российской системы радиоэлектронной борьбы – РБ-636 «Свет-КУ».

Об этом в телеграме сообщают Силы обороны юга Украины.

В сообщении отмечается: «Имеем третий подтвержденный случай потери россиянами достаточно редкой системы РЭБ «Свет-КУ».

Украинские военные с февраля 2022 года подстрелили на поле боя не одну редкую российскую систему, и в августе Силы обороны уничтожили уже вторую мобильную российскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636 «Свет-КУ».

Впервые украинские воины взяли такой трофей еще в марте 2022 года.

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