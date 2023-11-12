Украинские воины уничтожили редкую российскую систему РЭБ «Свет-КУ»
- 12.11.2023, 23:14
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Видеофакт.
Силы обороны юга Украины обнародовали кадры уничтожения редкой российской системы радиоэлектронной борьбы – РБ-636 «Свет-КУ».
Об этом в телеграме сообщают Силы обороны юга Украины.
В сообщении отмечается: «Имеем третий подтвержденный случай потери россиянами достаточно редкой системы РЭБ «Свет-КУ».
Украинские военные с февраля 2022 года подстрелили на поле боя не одну редкую российскую систему, и в августе Силы обороны уничтожили уже вторую мобильную российскую систему радиоэлектронной борьбы РБ-636 «Свет-КУ».
Впервые украинские воины взяли такой трофей еще в марте 2022 года.