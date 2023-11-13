ISW: Российские оккупанты массово гибнут в тылу 13.11.2023, 8:06

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Для россиян не осталось безопасных мест.

Российские оккупанты все чаще гибнут в тылу, украинские военные усиливают атаки на российские военные и другие важные объекты на в тыловых районах оккупированной территории Украины и в стране-агрессоре РФ. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

Как отмечают аналитики ISW, Главное управление военной разведки Украины сообщило 12 ноября, что 11 ноября украинские партизаны атаковали российский военный штаб в оккупированном Мелитополе Запорожской области, ликвидировав по меньшей мере трех офицеров ФСБ и Росгвардии.

Аналитики напоминают, что заявление ГУР от 12 ноября появилось после нападения украинских партизан на бывшего главу «Народной милиции» так называемой Луганской Народной Республики («ЛНР») 8 ноября; ударов по российской военной базе в оккупированном Скадовске Херсонской области и объектам Черноморского флота в Крыму 9 ноября, а также трех ударов в тылу и партизанских нападений в России 11 ноября.

Кроме того, отмечают эксперты, украинские войска проводят ударную кампанию, направленную на оккупированный Крым, с лета 2023 года.

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