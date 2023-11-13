Telegram-канал «Генерал СВР» рассказал, как Патрушев отчитал двойника Путина 6 13.11.2023, 11:53

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Николай Патрушев

Якобы дублер главы Кремля себе «слишком много позволяет».

Telegram-канал «Генерал СВР», связанный с политологом Валерием Соловьем, настаивает на том, что «Путин умер», а Россией управляет двойник главы Кремля, контролируемый главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым.

Telegram-канал пишет, что якобы Патрушев отчитал двойника Путина:

— На выходных, кураторы двойника президента России повели с ним нравоучительную беседу с попыткой объяснить, как и в каких обстоятельствах необходимо себя вести и, что можно говорить, а что нельзя. Это мероприятие длилось более двух часов, после чего дублера по видеосвязи соединили с Николаем Патрушевым. Двойник сразу перешёл к извинениям и обещаниям впредь себя вести в рамках отведенных ему кураторами, и говорить, на встречах и мероприятиях, исключительно то, что оговорено заранее, не допуская самодеятельности. Патрушев выступил в роли «доброго полицейского», разрешив дублеру отступления от текста, но только если это не касается важных тем, список которых двойник получил заранее. В целом секретарь Совета Безопасности РФ больше хвалил, чем журил дублера и тот, после общения, несколько приободрился. Двойник уже практически оклемался от ковида, он чувствует себя гораздо лучше и на этой неделе будет наращивать присутствие в информационном пространстве. Также на этой неделе возобновится участие двойника в закрытых совещаниях с представителями руководства силового и военного блоков, которое было прервано из-за болезни.

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