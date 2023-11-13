В оккупированном Сватово россияне убили своего же подполковника 2 13.11.2023, 18:23

2,030

Инсценировали самоубийство.

На фронте «минуснули» 62-летнего подполковщика ВС РФ Сергея Савенка. Топ-офицера убили свои же, инсценировав суицид.

Как сообщает украинский журналист Денис Казанский, Савенок пошел на войну добровольно, несмотря на пожилой возраст. Оккупант был родом из Шахтерска Донецкой области.

Семьи известили, что подполковник совершил самоубийство, но жена не поверила, начала писать жалобы и требовать расследования. Впрочем, на многочисленные жалобы и обращения в России никто не реагирует.

По версии оккупантов, Савенок застрелился из автомата в оккупированном Сватово Луганской области. Впрочем, жена говорит, что муж не мог сам застрелиться из-за длины оружия. Юрист семьи уверен, что Савенка убили сослуживцы.

За два месяца до гибели подполковник был дома и жаловался жене, что ему тяжело на фронте и он больше не хочет туда возвращаться. Командиры подразделения, в котором служил оккупант, делают вид, что ничего не произошло.

На видео-фрагмент выступления подполковника Савенка перед отъездом на фронт. Выступая перед оккупантами он обещает, что они будут уничтожать ВСУ. Впрочем, что-то важные нюансы подполковник упустил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».