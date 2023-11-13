Президент Грузии потребовала ужесточить контроль за эмигрантами из РФ в стране 4 13.11.2023, 21:07

1,960

Грузия опасается угрозы гибридной войны, идущей от Москвы.

Грузия опасается угрозы гибридной войны, идущей от Москвы, поэтому властям необходимо проверять живущих в стране россиян. Об этом президент страны Саломе Зурабишвили рассказала в интервью французскому радио RFI. Она признала, что эмигранты из России вносят вклад в экономику Грузии, однако не выражают заинтересованности в интеграции в грузинскую культуру.

«У нас такое ощущение, что они ведут себя так, как будто находятся дома, возможно, вспоминая, как это было раньше [при СССР]. И особенно есть ощущение, что [их въезд] недостаточно контролируется, и среди этой массы мы не знаем, кто может войти в страну. И находится ли он под присмотром», — считает Зурабишвили.

Президент Грузии поддержала Украину, выразив надежду на «нормализацию» отношений с Россией, если та будет уважать границы суверенных стран. Она подчеркнула, что решение о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС Грузии является важным шагом, отметив решающую роль европейской поддержки в развитии страны.

В 2022 году комментируя бегство россиян от мобилизации, Саломе Зурабишвили в эфире радиостанции France Inter рассказала, что около 100 000 граждан России остались в Грузии.

Никаких «серьезных инцидентов» не было, заявила президент Грузии: «Время от времени происходят словесные перепалки, но в целом это русское население, которое прибыло в Грузию и пока там находится, — это население, которое, очевидно, не хочет разделять судьбу этой воинственной путинской России, не хочет быть мобилизованным».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».