Залужный переговорил с командующим армией США 13.11.2023, 23:56

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Валерий Залужный

Рассказал о фронте.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. В частности обсудили ситуацию на украинском фронте.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главкома ВСУ в Telegram.

Залужный отметил, что во время разговора он подробно рассказал об обстановке на фронте.

«Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая», - подчеркнул он.

Главнокомандующий также пояснил, что несмотря на напряженную ситуацию, Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.

«С генералом Брауном также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПлА», - сказал Залужный.

Кроме этого, главнокомандующий ВСУ обсудил с командующим армии США вопросы подготовки украинских военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

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