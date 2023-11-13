Залужный переговорил с командующим армией США
- 13.11.2023, 23:56
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Рассказал о фронте.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный провел переговоры с главой Объединенного комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном. В частности обсудили ситуацию на украинском фронте.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главкома ВСУ в Telegram.
Залужный отметил, что во время разговора он подробно рассказал об обстановке на фронте.
«Авдеевское, Купянское и Марьинское направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая», - подчеркнул он.
Главнокомандующий также пояснил, что несмотря на напряженную ситуацию, Вооруженные силы Украины продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях и наносят противнику значительные потери в живой силе и технике.
«С генералом Брауном также обсудили наши планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях украинского войска. Прежде всего речь идет о снарядах, средствах противовоздушной обороны и БПлА», - сказал Залужный.
Кроме этого, главнокомандующий ВСУ обсудил с командующим армии США вопросы подготовки украинских военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.