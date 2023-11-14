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ЦАХАЛ получил контроль над зданием парламента в Газе

  • 14.11.2023, 9:43
ЦАХАЛ получил контроль над зданием парламента в Газе

Военные развернули в нем флаг Израиля.

ЦАХАЛ получил контроль над зданием парламента в Газе. Впервые с 2007 года.

Об этом сообщает Times of Israel.

По фотографиям из социальных сетей видно, что ЦАХАЛ получил контроль над зданием парламента в городе Газа.

На фотографии, распространяемой в социальных сетях, изображены военнослужащие бригады «Голани» ЦАХАЛа внутри здания парламента Газы, отмечает издание. Военные развернули флаги Израиля.

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