ЦАХАЛ получил контроль над зданием парламента в Газе
- 14.11.2023, 9:43
Военные развернули в нем флаг Израиля.
ЦАХАЛ получил контроль над зданием парламента в Газе. Впервые с 2007 года.
Об этом сообщает Times of Israel.
По фотографиям из социальных сетей видно, что ЦАХАЛ получил контроль над зданием парламента в городе Газа.
На фотографии, распространяемой в социальных сетях, изображены военнослужащие бригады «Голани» ЦАХАЛа внутри здания парламента Газы, отмечает издание. Военные развернули флаги Израиля.