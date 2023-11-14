ISW: Бывшие «вагнеровцы» отказываются служить в российской армии 1 14.11.2023, 14:42

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«Перспективные» должности и звания от Минобороны РФ не заинтересовали наемников.

Российское Министерство обороны пытается вербовать бывших сотрудников частной военной компании«Вагнер», но безуспешно. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на инсайдерский источник.

Отмечается, что российское оборонное ведомство с сентября 2023 года пыталось привлечь экс-бойцов ЧВК «Вагнер» на их бывшей базе в Молькино (Краснодарский край) для операций в Африке.

«Минобороны (РФ) предлагало бывшим сотрудникам ЧВК «Вагнер» зарплату в 110 000 рублей (около 1200 долларов), «перспективные» должности и звания, а также формирование отдельного подразделения, способного действовать в Ливии, Сирии, Мали и Буркина-Фасо», - утверждает собеседник ISW.

При этом, по его словам, более 120 бывших бойцов группы отказались от предложения.

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