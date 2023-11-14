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Оккупантов в Донецке атаковали дроны ВСУ

  • 14.11.2023, 15:00
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Оккупантов в Донецке атаковали дроны ВСУ

На кадрах, которые появились в Сети, видны следы дыма.

В украинском Донецке, захваченном россиянами в 2014 году, произошел новый взрыв. В Сети появились небольшие видеосюжеты, где можно увидеть густой дым и услышать звуки канонады, пишет «Диалог».

Судя по видео, взрыв произошел в Буденовском районе оккупированного областного центра. На кадрах отчетливо виден высокий столб дыма.

«По информации одной из местных групп, до этого в небе над Донецком кружили два БПЛА. Впоследствии отработала российская ПВО, но при этом был и разрыв», — отмечают авторы канала.

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