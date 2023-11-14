Спикер ВСУ рассказал, почему командование РФ атакует Авдеевку «мясными штурмами» 14.11.2023, 15:24

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Дело в политике.

В ВСУ рассказали, что происходит в районе города Авдеевка и почему россиянам так нужно его захватить.

Как пишет УНИАН, об этом во время брифинга в медиацентре «Украина-Одесса» рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

По его мнению, для оккупантов занять Авдеевку очень важно в первую очередь, из-за «политики».

«Ну, во-первых, это какая-то единственная победа (противника - УНИАН), можно даже сказать, за этот год. И, если, как они думают, все для них обренется положительно, то это единственная возможность что-то показать, хоть какую-то победу в зоне боевых действий для русского народа. В настоящее время, к счастью, российская армия на что-то больше не способна. Это даже не что-то такое стратегическое, а чисто политическое», - считает спикер.

Он рассказал, как минимум в течение трех суток оккупанты активно применяют в Донецкой области, в операционной зоне Сил обороны Таврического направления управляемые авиационные бомбы с самолетов Су-35. подавляющее количество этих КАБов падает именно на Авдеевку и ее окрестности.

«Только вчера российские террористы сбросили около тридцати 500-килограммовых авиабомб. Всего на Авдиевском направлении за сутки украинские воины отбили 18 попыток захватчиков идти вперед. Это было южнее Новокалиново, в районах Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского», - подчеркнул Штупун.

По его данным, враг продолжает готовить к войне преступников и людей, которые никогда не сражались, чтобы бросить их в штурмы.

«То есть, враг по своей старой традиции готовится к мясным штурмам. Потому что с 10 октября потеряно (противником – УНИАН) уже около 400 единиц бронетехники. Это и танки, и бронированные машины, БМП различного типа и бронетранспортеры. Личный состав оккупанты размещают в домах местных жителей и таким образом прикрываются гражданским населением как живым щитом», - подчеркнул спикер.

По данным местной военной администрации, там уже погибло примерно 200 гражданских.

Также Штупун прокомментировал тактику российских захватчиков в районе Авдеевки. По его словам, ранее они пытались идти вперед большими колоннами, с большим количеством пехоты, но имели значительные потери именно в бронетехнике, поэтому пехота отошла. Затем, в течение 4-5 дней продолжалась артподготовка, применялась авиация, но после потери 7 штурмовиков россияне перешли к сбросу управляемых авиационных бомб с самолетов, которые в тот момент находятся на большой дальности.

«Сбрасывают с самолетов Су-35, которые сейчас к сожалению не входят в зону действия нашей ПВО», - констатировал военный.

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