Литва будет передавать Украине авто, конфискованные у россиян 14.11.2023, 15:38

У владельцев машин на российских номерах есть время их перерегистрировать.

С середины марта 2024 года Литва начнет конфисковывать автомобили, зарегистрированные в России, и передавать их Украине, сообщает DELFI.

Въезд в Литву на автомобилях с российскими госномерами запрещен с 11 сентября — за исключением тех, что следуют транзитом в Калининградскую область. Точное количество машин, зарегистрированных в России и находящихся на литовской территории, неизвестно.

«За первую неделю мы насчитали 58 автомобилей с российскими номерами, за вторую 70, а сейчас либо ни одного, либо 1−3 в день попадаются», — сказала представитель Таможенного департамента Ирина Фролова-Милашене.

Председатель литовского Комитета национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас поясняет, что в Литве собственникам машин с российскими номерами предоставляется «переходный период» до 11 марта 2024 года. В этот срок они должны вывезти свой транспорт из страны. По истечении срока их автомобили будут либо конфискованы, либо под конвоем сопровождены до границы с последующим вывозом в Россию.

Аналогичные запреты на въезд автомобилей с российскими номерами ввели также Латвия, Финляндия, Эстония, Польша и другие страны (например, Болгария). Однако из всех этих стран пока о конкретном намерении конфисковывать такие машины на своей территории — с 1 февраля 2024 года — заявили только латвийские власти: владельцам автомобилей предлагается либо вывезти их из страны, либо перерегистрировать на месте. Конфискацию такого транспорта активно проводят в Германии.

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