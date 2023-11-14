Путина уже ничего не спасет 1 Андрей Окунь

14.11.2023, 16:50

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Андрей Окунь

Кремль не в состоянии управлять хаосом, который сам же и запустил.

Российскому обществу, живущему последние два года с вжатой в плечи головой, не хватало только этих безумных разговоров о запретах абортов. Я всё больше убеждаюсь, что эту власть не спасёт уже ничего. От своей же некомпетентности удивлённо и рухнет.

Отсутствие контроля достигло таких масштабов, что в Кремле даже не могут выбрать нормальную тему для отвлечения общественного внимания, пока фронт застыл без движения.

Вдумайтесь, за четыре месяца до выборов, которые очевидно должны пройти как можно спокойнее и максимально управляемо, с подачи Центра в говорящие официальные головы вкидывают агрессивную риторику о запрете абортов.

Власть даёт зелёный свет теме, которая объективно заставит миллионы российских женщин переживать, нервничать и смотреть на действующий режим как на кровного врага, который пытается взять под контроль их личную жизнь. Это же надо додуматься до такой штуки-дрюки, моментально увеличивающей напряжение в обществе. Очередная гениальная многоходовочка, не иначе.

Хотя, может быть, никто и не собирался доводить всё до такой крайности, когда патриарх Кирилл обращается к Госдуме с просьбой запретить аборты в частных клиниках. Они либо не осознают реальную степень народной поддержки, либо действительно уже не в состоянии управлять хаосом, который сами же и запустили.

Андрей Окунь, Telegram

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