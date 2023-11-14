закрыть
14 ноября 2023, вторник, 17:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путина уже ничего не спасет

1
  • Андрей Окунь
  • 14.11.2023, 16:50
  • 5,256
Путина уже ничего не спасет
Андрей Окунь

Кремль не в состоянии управлять хаосом, который сам же и запустил.

Российскому обществу, живущему последние два года с вжатой в плечи головой, не хватало только этих безумных разговоров о запретах абортов. Я всё больше убеждаюсь, что эту власть не спасёт уже ничего. От своей же некомпетентности удивлённо и рухнет.

Отсутствие контроля достигло таких масштабов, что в Кремле даже не могут выбрать нормальную тему для отвлечения общественного внимания, пока фронт застыл без движения.

Вдумайтесь, за четыре месяца до выборов, которые очевидно должны пройти как можно спокойнее и максимально управляемо, с подачи Центра в говорящие официальные головы вкидывают агрессивную риторику о запрете абортов.

Власть даёт зелёный свет теме, которая объективно заставит миллионы российских женщин переживать, нервничать и смотреть на действующий режим как на кровного врага, который пытается взять под контроль их личную жизнь. Это же надо додуматься до такой штуки-дрюки, моментально увеличивающей напряжение в обществе. Очередная гениальная многоходовочка, не иначе.

Хотя, может быть, никто и не собирался доводить всё до такой крайности, когда патриарх Кирилл обращается к Госдуме с просьбой запретить аборты в частных клиниках. Они либо не осознают реальную степень народной поддержки, либо действительно уже не в состоянии управлять хаосом, который сами же и запустили.

Андрей Окунь, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук