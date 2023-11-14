Буданов заявил, что Россию ждет год «реальных проблем»2
- 14.11.2023, 17:21
- 1,344
Усталость от войны среди россиян стремительно растет.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что 2025 может запустить разрушительные процессы внутри Российской Федерации.
Как он объяснил в комментарии NV, пока страна-агрессор сохраняет экономическую устойчивость, но «реальные проблемы» она почувствует уже через год.
«Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис горючего, резкое подорожание пищевых продуктов и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу», — отметил Буданов.
По его словам, производственные цепочки в России пока не разрушены и способны сохраняться еще не один год.
«Но усталость от войны среди россиян стремительно растет, также стремительно сокращается население, в том числе и мужское, хотя это не значит, что у Путина возникнут проблемы с пушечным мясом», — заявил разведчик.
По мнению главы ГУР, сейчас необходимо слушать экономистов, которые моделируют ситуации. Буданов надеется, что 2025 год станет переломным в контексте разрушительных процессов внутри российского государства, общества и экономики.
«Это не прогноз, а ожидание. Но не забывайте, что война с каждым месяцем глобализируется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и сильно менять предыдущие расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира», – подытожил он.