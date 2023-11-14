Скандал на росТВ: «эксперта» прорвало на правду 6 14.11.2023, 18:03

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Спикеру безуспешно пытались закрыть рот.

В эфире российского пропагандистского ток-шоу «Время встречи» на российском телеканале «НТВ» признали, что беднеющая и скатывающаяся в изоляцию РФ не является привлекательной для украинцев.

Правду неожиданно озвучил «эксперт» Виктор Олевич. Он заявил, что Россия не может предложить украинцам ничего, кроме нищеты и изоляции. Олевич в прямом эфире открыто заявил, что Европа намного привлекательнее выглядит для украинцев, чем скатывающаяся в средневековье Россия.

«Есть «морковка», которую предлагает Запад Украине (вступление в ЕС (...), НАТО), и дает такую перспективу, (что) будете жить, может, и не как немцы и французы, но как минимум как восточные европейцы: словаки, чехи… Для украинцев это положительно. А какую «морковку», собственно, предлагает Россия? 10-тысячные выплаты людям, которые живут в Херсонской области? Перспективы того, что безвиза никогда не будет для них и они никуда не поедут, не увидят своих родственников в Европе? (...) Они смотрят на условия жизни в Чехии и в России… Никакие «морковки» Россия по сути не предлагает! (...) Уровень жизни в Европе выше, чем в России!» - заявил Олевич.

Спикеру безуспешно пытались закрыть рот. Ведущий Андрей Норкин требовал, чтобы он прекратил свои опасные заявления и называл их «некорректными».

«Сравнивать то, как живут плохо в России и как прекрасно живут в Европе, мы сейчас с вами не будем. Не будем просто!» - сказал пропагандист.

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