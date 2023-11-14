Пленные оккупанты рассказали о моральном разложении российской армии 2 14.11.2023, 18:55

2,472

Группа российских военных сдалась в плен на Запорожском направлении.

Бойцы воинской части 3017 Национальной гвардии Украины на Запорожском направлении пополнили обменный фонд четырьмя российскими военнослужащими. Таков результат одной из попыток противника восстановить утраченные позиции.

Как говорится в сообщении Нацгвардии, изъятые документы свидетельствуют, что трое захватчиков - из 136-й отдельной мотострелковой бригады, и еще один - из 1430-го мотострелкового полка территориальных войск. Двое из них - контрактники.

Пленные оккупанты пытались убедить украинских защитников, что служат меньше года и за это время не получили должной боевой подготовки и не воевали, что подразделения морально разлагаются и не имеют мотивации идти на шутрмы.

«Один из пленных рассказал, что уже отказывался от участия в боевых действиях, после чего был отправлен на «яму», и что на фронт вернулся из-за страха тюремного заключения», - говорится в сообщении.

По словам задержанных, россиян мобилизуют, угрожая уголовной ответственностью за отказ от участия в так называемой «спецоперации» сроком от 8 до 15 лет лишения свободы, зато обещают перспективу быстрого обогащения и социальные гарантии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».