Снимок белорусского ученого стал фото дня на сайте NASA
- 14.11.2023, 20:54
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В его объектив попала галактика Андромеды.
На сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) каждый день появляется оригинальное и красивое фото звездного неба. Фото дня за 13 ноября принадлежит белорусскому ученому Дмитрию Кононовичу.
В объектив белоруса попала галактика Андромеды над швейцарскими Альпами.
«Вы когда-нибудь видели галактику Андромеды? На представленном снимке была запечатлена Андромеда непосредственно перед тем, как она скрылась за швейцарскими Альпами в начале прошлого года», — говорится в подготовленном автором фото описании.