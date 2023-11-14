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Снимок белорусского ученого стал фото дня на сайте NASA

  • 14.11.2023, 20:54
  • 1,060
Снимок белорусского ученого стал фото дня на сайте NASA
Дмитрий Кононович

В его объектив попала галактика Андромеды.

На сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) каждый день появляется оригинальное и красивое фото звездного неба. Фото дня за 13 ноября принадлежит белорусскому ученому Дмитрию Кононовичу.

В объектив белоруса попала галактика Андромеды над швейцарскими Альпами.

«Вы когда-нибудь видели галактику Андромеды? На представленном снимке была запечатлена Андромеда непосредственно перед тем, как она скрылась за швейцарскими Альпами в начале прошлого года», — говорится в подготовленном автором фото описании.

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