Под Авдеевкой сбили российский Су-25
- 14.11.2023, 22:12
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Это уже восьмой самолет РФ, уничтоженный ВСУ на этом направлении.
Во вторник, 14 ноября, на Авдеевском направлении Силы обороны Украины сбили российский самолет. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.
Как он отметил в комментарии «Украинской правде», украинские военные приземлили штурмовик Су-25 оккупационный войск РФ. Пока уточняется, из какого именно оружия сбили вражеский самолет.
Он добавил, что это уже 8-мой уничтоженный самолет противника на Авдеевском направлении от начала активизации его штурмовых действий, то есть от 10 октября 2023 года.