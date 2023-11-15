СМИ: Российский генерал Теплинский взбунтовался против Шойгу и Герасимова 15.11.2023, 8:12

Командующий ВДВ РФ записал обращение к солдатам.

Командующий войсками ВДВ ВС РФ и по совместительству глава оккупационной группировки «Днепр» генерал-полковник Михаил Теплинский записал видеообращение к солдатам, в котором раскрыл потери российской армии в «спецоперации».

Он назвал фамилии офицеров ВДВ высшего звена, которые были ликвидированы при украинском наступлении на Запорожском направлении.

Внимание на обращение высокопоставленного оккупанта обратил блогер Necro Mancer, отслеживающий в Сети информацию о войне РФ против Украины.

«С болью сообщаю о гибели в разгар запорожских боев таких офицеров-десантников (...) как командир полка Василий Попов, командиры десантно-штурмовых рот Василий Гурьянов, Исамат Тухватулин. После многочасовых артобстрелов противника до сих пор числится пропавшим без вести ни шагу не отошедший назад со своей ротой Андрей Лифтеров. К сожалению, война - это не только успехи, но и потери… Она уравняла шансы выживания на передке генерала с солдатом. На войне даже у самых подготовленных и опытных командиров случаются ситуации, когда остается лишь достойно принять свой последний бой. И вам красноречиво напоминают об этом многие бюсты на аллеях героев. Бюсты, которые прибавляются с каждой новой войной», - заявил российский генерал.

По данным российского Z-канала «Кремлевская табакерка», Теплинский якобы записал это видео из госпиталя, где лечится после ранения, полученного при ударе ВСУ по штабу «Днепра».

«Обращение записывали в одном из военных госпиталей Москвы, где сейчас находится на лечении генерал (в каком именно, источники скрывают)... Его буквально накачали обезболивающим, помогли одеться в военную форму, дали текст, и он его прочитал. Обратите внимание, как трудно ему даются некоторые слова, как сложно их выговаривать под действием лекарств», - написал ресурс.

По его данным, у генерала РФ серьезное ранение ноги.

Также российские СМИ уверяют, что слова Теплинского о потерях разозлили министра обороны Шойгу и главу Генштаба Герасимова.

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