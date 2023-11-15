Дрон атаковал пороховой завод в Тамбовской области РФ 1 15.11.2023, 8:40

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На предприятии начался пожар.

В России заявили о новой атаке БПЛА. На этот раз неизвестный дрон атаковал пороховой завод в Котовске Тамбовской области.

Как пишет «Baza», в результате падения беспилотника была повреждена часть кровли цеха смешивания массы. На территории начался пожар, однако его якобы быстро локализовали и потушили.

Российские СМИ утверждают, что работы в цехе якобы «не проводились, обошлось без пострадавших».

Заметим, что Котовску ко взрывам уже не привыкать – неспокойно там было только недавно, 11 ноября. В местных пабликах писали, что пожар начался после прямого попадания беспилотника в пороховой завод.

Россияне в комментариях уточнили, что горел 5-й цех завода, он был самым большим и там было много пороха.

Впоследствии стало известно, что в ночь на 11 ноября атаку на конструкторское бюро, производившее ракеты и их компоненты в Подмосковье, и пороховой завод в Тамбовской области, провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

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