Израиль раскрыл тайны лагеря Шати: в тоннелях под ним прятались главари ХАМАСа 15.11.2023, 9:40

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Израильские военные нашли подземные бункеры класса «люкс» и сейфы с секретными документами.

14 ноября израильская армия заняла лагерь беженцев Шати – западный пригород Газы. Этот район был одним из укрепленных оплотов ХАМАСа, он весь пронизан сложной системой тоннелей.

В ЦАХАЛе утверждают, что в тоннелях под Шати прятались лидеры ХАМАСа – Ихъе Синуар, Мохаммед Дейф и Маруан Исса.

Но, вероятно, они успели сбежать, пишет военный обозреватель издания Walla Амир Бохбот.

По его данным, под лагерем Шати израильские военные нашли тоннели класса люкс – глубиной в 20 метров, электрифицированные и оборудованные системами кондиционирования. Боевики спускались туда на лифтах.

Тысячи бойцов ЦАХАЛа сражались в этом районе. Методы израильской армии заставили террористов выйти из тоннелей и сражаться на поверхности, пишет Бохбот.

В ЦАХАЛе утверждают, что военный руководитель этого района сбежал из лагеря Шати и оставил террористов сражаться без него.

Бойцы 162-й бронетанковой дивизии нашли в лагере Шати сейфы, где хранились сверхсекретные документы ХАМАСа, захватили компьютеры террористов и отыскали завод по производству оружия.

ХАМАС изо всех сил старался скрыть свой стратегический туннель, построенный на глубине 20 метров под землей. Однако инженерные войска обнаружили забитое бетоном отверстие шахты, прорезали его и добрались до тоннеля.

Тоннель был оборудован лифтом, спускавшим террористов вниз. Внутри было проведено электричество и обустроена система кондиционирования. В ЦАХАЛе утверждают, что именно здесь, в подземном бункере находилась верхушка ХАМАСа, в том числе Ихъе Синуар, Мухаммед Дейф и Маруан Исса, вместе с высокопоставлеными военными командирами. Но, судя по найденным на месте признакам, они скрылись, когда поняли, что ЦАХАЛ приближается.

По оценкам израильских военных, на данный момент в центре и на севере сектора Газа разрушено уже около 30% всех тоннелей и входов в них. 36-я дивизия отрезала город Газа с юга от остального сектора и перекрыла снабжение террористов оружием и боеприпасом. За последние несколько дней десятки боевиков сдались израильским солдатам, пишет Амир Бохбот.

Тоннели террористов были обильно заминированы. Разрушая их, израильские военные обнаружили тысячи взрывных устройств. Однако инженерные войска умело использовали бульдозеры, чтобы проложить путь для бронетехники и пехоты.

Теперь к лагерю беженцев Шати будет проложена еще и специальная дорога – по ней израильская армия будет доставлять технику, боеприпасы и топливо полевым силам.

В ходе боев ЦАХАЛ снес 80 22-этажных зданий, в которых прятались боевики ХАМАСа, вооруженные ПТРК и ведущие борьбу против бронетехники.

Также было уничтожено множество установок для запуска ракет, некоторые из них располагались в детских садах, школах и других общественных зданиях.

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