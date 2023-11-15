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Колонна российской техники пылает по дороге на Авдеевку

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  • 15.11.2023, 13:11
  • 6,608
Колонна российской техники пылает по дороге на Авдеевку

Видеофакт.

В сети опубликована видеозапись, сделанная оккупантами по дороге на Авдеевку, на которой снята российская техника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в кадр попал горящий внедорожник, уничтоженный грузовик и микроавтобус. Оккупанты жалуются на атаки дронов-камикадзе. Судя по записи, как минимум один оккупант был ликвидирован во время атаки - его тело свисает из кабины грузовика.

«Двигаясь по дороге на Авдеевку оккупанты снимают видео и комментируют происходящее. Украинские дроны уничтожили вражескую технику, а из кабины грузовика свисает тело ликвидированного захватчика», - отмечает в комментарии автор публикации.

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