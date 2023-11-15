Бунт генерала Теплинского: в России началось интересное обострение борьбы за власть 2 15.11.2023, 13:39

6,320

Михаил Теплинский

Мятеж Пригожина тоже начинался с отступления РФ в Херсонской области.

Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова заявила «24 каналу», что новый командующий группировкой «Днепр», генерал-полковник десантно-воздушных войск России Михаил Теплинский настроен против военного руководства России. Он может повторить судьбу Сергея Суровикина.

«Мы теперь все внимательно следим за судьбой генерала Теплинского, потому что очевиден его конфликт с Шойгу и Герасимовым. <...> В этом клубке, конечно, этот генерал метит на место по крайней мере Герасимова. Об этом время от времени возникают сплетни», – отметила Романова.

По ее словам, в России осталась только одна сила – это армия. Поскольку ее общее руководство слишком бездарно, штыки военных могут повернуться куда угодно. Возможно, будем наблюдать новый мятеж по примеру Евгения Пригожина.

«Вполне возможно, тем более свято место пусто не бывает. И Пригожин возник не на пустом месте, и Суровикин. Вот теперь генерал Теплинский. Я думаю, что возникнут еще подобные фигуры, потому что война продолжается», – объяснила Романова.

В России обостряется борьба за власть

В путинском окружении заинтересованы в том, чтобы Шойгу и Герасимов сохранили свои должности министра обороны и главы генштаба соответственно. Они предсказуемы – такие же коррупционеры, как все.

Поэтому, скорее всего, у Теплинского и других талантливых генералов нет шансов. Очевидно, что это выгодно Украине.

«Эта борьба обостряется – она очень интересна», – подытожила Романова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».