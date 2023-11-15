Армия Израиля обнаружили в Газе подземный штаб ХАМАСа
- 15.11.2023, 14:38
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Не исключено, что его использовал главарь боевиков.
Во время проведения боевых операций в Газе, военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили подземный штаб террористической группировки ХАМАС. Он находится в 30 метрах под городом.
Об этом сообщает «Маарив».
Отмечается, что этот штаб является одним из ключевых объектов группировки. В туннель боевики добирались с помощью лифта, оснащенного современные системы вентиляции и связи. По сложности установки его можно сравнить со штабом «Хакрия» в Тель-Авиве.
Не исключается, что с этого штаба лидер ХАМАСа Яхья Санвар и глава военного крыла Мухаммад Даф отдавали приказы террористам.
В настоящее время военнослужащие ЦАХАЛа поводят операцию в больнице «Шифа». Они действуют на основе полученных разведданных, предварительно эвакуировав пациентов и персонал медучреждения.
Помимо этого ЦАХАЛ доставил в медицинский комплекс различное медицинское оборудование, инкубаторы и детское питание.