Российские военные массово бегут с левого берега Днепра в Херсонской области 2 15.11.2023, 14:53

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В ВСУ раскрыли детали.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что (российские войска сталкиваются с трудностями удержания своих позиций), и личный состав ищет возможности для эвакуации в безопасные места. Об этом она рассказала в эфире «24 канала».

В частности, смена командования группировки войск «Днепр» на левом берегу в Херсонской области является важным сигналом, что в российских рядах возникли проблемы.

«Означает это одно, что украинские силы продолжают работу, которая является мощной составляющей контрнаступления. Однако она является не такой заметной и несколько отсроченной, поскольку доразведывать ее результаты приходится чуть позже»,– отметила Гуменюк.

Она также отмечает, что работа по местам концентрации личного состава противника приводит к ухудшению морально-психологического состояния врага и слаженности подразделений.

«Фактически это мы сейчас наблюдаем у той группировки, которая находится против ВСУ на левом берегу Херсонщины. Там массово дезертируют, и оккупанты пытаются этому противодействовать», – подчеркнула начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

Российские военные пытаются находить любые возможности для побега в более безопасные места. Общая тенденция их перемещения предполагает, что они движутся ко второй линии обороны, которая лучше оборудована и укреплена.

«Они осознают, что зимовать им там еще придется, а тогда нужно остаться там, где безопаснее», – пояснила Наталья Гуменюк.

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