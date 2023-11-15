Песков вступился за помилованных Путиным маньяков и убийц 10 15.11.2023, 15:04

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Дмитрий Песков

Фото: Getty Images

Пресс-секретарь Кремля выступил со скандальным заявлением.

Бывшие заключенные, участвующие в войне с Украиной, получают помилование от Владимира Путина независимо от тяжести совершенных преступлений и общественного резонанса, который получают такие дела.

Кремль не видит необходимости делать для них исключение, заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела», — сказал Песков (его цитирует ТАСС).

Эту тему он затронул в связи с широким общественным резонансом, который получили решения о помиловании Сергея Хаджикурбанова и Владислава Канюса.

Бывший оперуполномоченный УБОП Хаджикурбанов в 2014 году был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской, совершенному в 2006 году. Как установил суд, Хаджикурбанов был членом преступной группы, созданной уроженцем Чечни Лом-Али Гайтукаевым для исполнения заказа на убийство журналистки. В ноябре 2023 года адвокат Хаджикурбанова сообщил, что он помилован и участвует в специальной военной операции в Украине. Дочь и сын Политковской назвали это «чудовищной несправедливостью».

«Для нас это «помилование» — не свидетельство искупления вины и раскаяния убийцы. Это — чудовищный факт несправедливости и произвола, надругательство над памятью человека, убитого за свои убеждения и исполнение профессионального долга», — заявили они «Новой газете».

Канюс получил в 2022 году 17 лет колонии за убийство его бывшей девушки — 23-летней Веры Пехтелевой. Ее тело было обнаружено в доме Канюса с многочисленными травмами — экспертиза насчитала более 100 увечий. Соседи в течение нескольких часов слышали из квартиры женские крики, пытались взломать дверь и несколько раз обращались в полицию, однако полицейские так и не приехали на вызовы.

Песков отказался комментировать сообщения СМИ о том, что после помилования Канюса не только освободили из колонии, но и разрешили не выплачивать назначенные судом компенсации родным убитой. «Это не моя прерогатива об этом говорить в деталях, поэтому я не могу ответить на этот ваш вопрос», — сказал пресс-секретарь президента.

Мать Веры Пехтелевой Оксана узнала об освобождении Канюса из соцсетей, где она увидела его фото в камуфляже и с оружием. «Кто-нибудь может мне объяснить, как мне с этим жить? — заявила она. — Это чудовище, будучи освобожденным от уголовки, сбежав с фронта или перейдя на другую сторону, может в любой момент убить из мести каждого из нас, потерпевших».

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