Reuters: Иран сообщил ХАМАС, что не будет напрямую вступать в войну против Израиля 15.11.2023, 21:31

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Тем не менее будет продолжать поддержку группировки «политически».

Иран не планирует напрямую вмешиваться в войну между Израилем и ХАМАС, хотя и будет продолжать поддержку группировки «политически и морально». Об этом «три высокопоставленных чиновника», представляющие обе стороны, рассказали журналистам Reuters (перевод - «Униан»).

По словам источников, во время встречи с главой ХАМАС Исмаилом Хания в Тегеране в начале ноября верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предоставил ему четкое сообщение: вы не предупредили нас о вашем нападении на Израиль 7 октября, и мы не будем вступать в войну от вашего имени.

Как утверждает источник в ХАМАС, во время той встречи иранский лидер давил на собеседника, чтобы тот заглушил те палестинские голоса, которые публично призывают Иран и ливанскую группировку Хезболла открыто присоединиться к битве против Израиля всеми своими силами.

Отмечается, что Хезболла также была застигнута врасплох сокрушительным нападением ХАМАСа на Израиль. Источники, близкие к этой группировке, утверждают, что их боевиков в день нападения ХАМАСа на Израиль даже не было вблизи границы, поэтому их пришлось экстренно вызывать.

Несмотря на такую ситуацию, Иран все же намерен и дальше использовать свою сеть вооруженных группировок, включая Хезболлу, для ракетных и беспилотных атак на израильские и американские цели на Ближнем Востоке, утверждают источники.

- Стратегия является выверенной попыткой продемонстрировать солидарность с ХАМАС в Газе и растянуть израильские силы, не вступая в прямую конфронтацию с Израилем, которая может привлечь Соединенные Штаты, – говорят источники.

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