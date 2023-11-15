ЦАХАЛ показал, что прячут террористы ХАМАС в больнице «Шифа»
- 15.11.2023, 22:20
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Израильским военным удалось получить важную информацию.
Израильские военные продолжают точечную операцию в больнице «Шифа» в сектор Газа, под которой располагается штаб террористов. Корпус МРТ освободили несколько часов назад и сразу же сняли видеоэкскурсию на английском, на которой можно видеть, как медицинское учреждение использовалось в военных целях, сообщают «Детали».
Получилось 7-минутное видео без склеек и монтажа, от входа и больничной вывески до командного пункта боевиков в глубине корпуса.
«Это полностью и без малейших сомнений подтверждает, что ХАМАС систематически использует больницы в военных операциях в нарушение международного права. И то, что мы нашли, я думаю, лишь вершина айсберга», — говорит англоязычный пресс-секретарь ЦАХАЛа Йонатан Конрикос.
Он стоит в больничном холле и сразу обращает внимание на заклеенную пластырем камера наблюдения – все, чтобы спрятать передвижения террористов.
Через приемную и развороченную дверь съемочная группа идет в комнату с магнитно-резонансным томографом. За аппаратом спрятана сумка, набитая оружием и аммуницией: АК-47, несколько магазинов, бронежилет, гранаты. Вокруг свалены мешки с медикаментами и бинтами.
«У них явно нет в них недостатка, и это тема для отдельного разговора», — комментирует Конрикос.
Коридор, еще одна заклеенная камера. Шкаф с двумя связками автоматов. Другой кабинет МРТ. За этим томографом тоже был схрон, говорит Конрикос.
Снова коридор и снова сумка с полным набором для одного террориста: от ботинок и зеленой повязки до гранаты и автоматных рожков
Шкаф где вперемежку с лекарствами свалены патроны. И, наконец, самая ценная находка – ноутбук кого-то из командиров ХАМАСа с ценной информацией.
- Внутри здания для исследований МРТ было найдено оружие, военная техника и «уникальные технологические средства», — сообщил пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари.
В другом отделении «Шифы» был обнаружен оперативный штаб, компьютеры и другие технологические средства ХАМАСа.