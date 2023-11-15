Байден и Си Цзиньпин встретились: первые подробности 3 15.11.2023, 22:55

4,766

Это первый визит китайского лидера в США за шесть лет.

Президент США Джо Байден встретился с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

О первых подробностях встречи Байдена и Си Цзиньпиня сообщает РБК-Украина.

По данным корреспондента Associated Press Сьон Мин Кима, Байден и Си Цзиньпин начинают переговоры в Сан-Франциско.

BREAKING: Biden and his old friend Xi Jinping are back together at last pic.twitter.com/rNjg6hdE3U — RNC Research (@RNCResearch) November 15, 2023

Как отметили в CNN, Байден и Си Цзиньпин тепло поприветствовали друг друга у особняка, который находится к югу от Сан-Франциско. Для лидеров расстелили красную дорожку, на которой стояли морские пехотинцы и флаги двух государств.

Байден и Си Цзиньпин отказались отвечать на вопросы журналистов перед встречей.

Белый дом показал начало переговоров двух делегаций во главе с президентом США и китайским лидером. В начале переговоров они обменялись приветствием и вступительными речами. После этого стартовала закрытая встреча.

«КНР и США не имеют права поворачиваться друг к другу спиной, конкуренция не должна стать превалирующим трендом... Считаю двусторонние отношения США и КНР «самыми важными» во всем мире», - отметил во время своей речи Си Цзиньпин.

В свою очередь Байден отметил, что для него является «честью и удовольствием» принимать китайского лидера в США.

«Беседы с глазу на глаз ничем не заменить... Господин президент, мы давно знаем друг друга. Мы не всегда соглашались друг с другом... но наши встречи всегда были откровенными, прямыми и полезными», - добавил он.

Заметим, что последний раз Байден и Си Цзиньпин встречались на саммите G20 в Индонезии в ноябре 2022 года. Тогда это были первые переговоры после того, как Байден стал президентом США.

Вместе с тем, это первый визит китайского лидера в США за шесть лет. В последний раз Си Цзиньпин посещал Штаты, когда президентом был Дональд Трамп.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».