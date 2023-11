Байден и Си Цзиньпин встретились: первые подробности

Это первый визит китайского лидера в США за шесть лет.

Президент США Джо Байден встретился с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

О первых подробностях встречи Байдена и Си Цзиньпиня сообщает РБК-Украина.

По данным корреспондента Associated Press Сьон Мин Кима, Байден и Си Цзиньпин начинают переговоры в Сан-Франциско.

BREAKING: Biden and his old friend Xi Jinping are back together at last pic.twitter.com/rNjg6hdE3U