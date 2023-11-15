Литва может закрыть еще несколько пунктов пропуска на границе с Беларусью
- 15.11.2023, 23:02
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Их осталось всего четыре.
Рассмотреть возможность закрытия некоторых пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией для борьбы с контрабандой предложил председатель комитета литовского Сейма по бюджету и финансам Миндаугас Линге, пишет «Зеркало» со ссылкой на издание Kauno Diena.
Депутат предложил «оценить возможность закрытия пограничных переходов, через которые в Литву идут наиболее массовые потоки контрабанды, и рассмотреть вопрос дополнительного финансирования тех КПП, контроль на которых является недостаточным». Такое предложение Линге озвучил на заседании профильного комитета.
По данным МВД Литвы, в этом году выявлено больше случаев контрабанды, чем в прошлом, но объемы изъятых товаров уменьшаются. В ведомстве подчеркнули, что закрывать пункты пропуска для борьбы с серым импортом не считают необходимым. При этом заместитель министра внутренних дел Виталий Дмитриев подчеркнул, что такие меры могут быть приняты по другим причинам. Например, для противодействия нелегальной миграции.
Напомним, с 18 августа Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Это было сделано в ответ на возможные угрозы со стороны размещенных в нашей стране наемников российской частной военной компании «Вагнера».
В настоящее время на границах Литвы с Беларусью и Россией действуют по четыре пункта пропуска.