Литва может закрыть еще несколько пунктов пропуска на границе с Беларусью 15.11.2023, 23:02

1,518

Их осталось всего четыре.

Рассмотреть возможность закрытия некоторых пунктов пропуска на границе с Беларусью и Россией для борьбы с контрабандой предложил председатель комитета литовского Сейма по бюджету и финансам Миндаугас Линге, пишет «Зеркало» со ссылкой на издание Kauno Diena.

Депутат предложил «оценить возможность закрытия пограничных переходов, через которые в Литву идут наиболее массовые потоки контрабанды, и рассмотреть вопрос дополнительного финансирования тех КПП, контроль на которых является недостаточным». Такое предложение Линге озвучил на заседании профильного комитета.

По данным МВД Литвы, в этом году выявлено больше случаев контрабанды, чем в прошлом, но объемы изъятых товаров уменьшаются. В ведомстве подчеркнули, что закрывать пункты пропуска для борьбы с серым импортом не считают необходимым. При этом заместитель министра внутренних дел Виталий Дмитриев подчеркнул, что такие меры могут быть приняты по другим причинам. Например, для противодействия нелегальной миграции.

Напомним, с 18 августа Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью: «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Тверячюс» («Видзы»). Это было сделано в ответ на возможные угрозы со стороны размещенных в нашей стране наемников российской частной военной компании «Вагнера».

В настоящее время на границах Литвы с Беларусью и Россией действуют по четыре пункта пропуска.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».