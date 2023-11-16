В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы 16.11.2023, 8:31

4,128

Сообщается об атаке беспилотников и ракетном ударе.

Во временно оккупированном Крыму 16 ноября заявили об «атаке украинских беспилотников», по которым якобы успешно отработала российская ПВО. Однако позже на территории полуострова снова раздались взрывы.

В частности, громко было в Севастополе, сообщили крымские паблики. Некоторые заявили, что видели там пролет ракеты.

Так, о взрывах в городе сторонниках оккупантов указали около семи утра четверга. В местных чатах они писали об этом коротко: «Громко».

Также отмечалось, что в центральной части Севастополя звуки походили на «пуски с реактивных бомбометов».

Telegram-канал «Крымский ветер» процитировал подписчиков, которые отметили, что в это время над оккупированным Севастополем пролетела ракета и тоже прогремел взрыв.

Хотя российское Минобороны еще до этих событий выпустило ответ-заготовку, в котором утверждалось, что ПВО ночью перехватило три БПЛА над Черным морем у побережья полуострова.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».