В оккупированном Севастополе прогремели мощные взрывы
- 16.11.2023, 8:31
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Сообщается об атаке беспилотников и ракетном ударе.
Во временно оккупированном Крыму 16 ноября заявили об «атаке украинских беспилотников», по которым якобы успешно отработала российская ПВО. Однако позже на территории полуострова снова раздались взрывы.
В частности, громко было в Севастополе, сообщили крымские паблики. Некоторые заявили, что видели там пролет ракеты.
Так, о взрывах в городе сторонниках оккупантов указали около семи утра четверга. В местных чатах они писали об этом коротко: «Громко».
Также отмечалось, что в центральной части Севастополя звуки походили на «пуски с реактивных бомбометов».
Telegram-канал «Крымский ветер» процитировал подписчиков, которые отметили, что в это время над оккупированным Севастополем пролетела ракета и тоже прогремел взрыв.
Хотя российское Минобороны еще до этих событий выпустило ответ-заготовку, в котором утверждалось, что ПВО ночью перехватило три БПЛА над Черным морем у побережья полуострова.